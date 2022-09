Ucraina, ministro Guerini a Kiev da Zelenesky

Roma, 22 set. (askanews) – “Per l’Italia, malgrado molte questioni interne, la situazione in Ucraina rimane molto importante e siano consapevoli del sostegno costante alla nostra sovranità e integrità territoriale e alla nostra lotta esistenziale, da parte del presidente del Consiglio Mario Draghi, del governo e del popolo italiano”: lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ricevendo a Kiev il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. “Sono grato al ministro della Difesa Guerini per questo importante incontro: la priorità fondamentale per il nostro Paese e il rafforzamento delle nostre forze armate”, ha concluso Zelensky.

Draghi: “l’eroismo di Zelensky è un potente promemoria di ciò che rappresentiamo”

