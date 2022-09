Elezioni, Salvini: nessun ruolo per Draghi in futuro governo

BARI, 20 SET – ANSA – Per il premier Mario Draghi “non ci sono ruoli nel futuro eventuale governo” di centrodestra: lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa elettorale a Bari rispondendo a una osservazione sul fatto che il presidente del Consiglio sia stato premiato negli Usa come statista dell’anno. “Noi – ha aggiunto – chiediamo il voto per la Lega e per il centrodestra, non vedo ruoli per Draghi o per tecnici per rispetto anche nei confronti di Draghi. Perché se uno vota la Lega vota per la Lega, se uno vota per il centrodestra vota per il centrodestra”.

Kissinger la pensa diversamente – www.agenzianova.com – La capacità analitica, il coraggio e la visione di Mario Draghi ci dicono che continuerà ad essere con noi ancora per molto tempo. Queste le parole di Henry Kissinger, ex segretario di Stato Usa, che ha pronunciato la laudatio in occasione della cerimonia organizzata a New York per il conferimento del premio World Statesman Award 2022 della fondazione Appeal of Conscience al premier italiano.

“Mario Draghi ha sempre dimostrato una capacità analitica straordinaria: è stato chiamato a diventare primo ministro in un momento estremamente difficile, perché il presidente della Repubblica e i suoi cittadini avevano deciso di avere bisogno di lui, ed erano convinti che avrebbe lavorato per il bene comune e per l’interesse nazionale”, ha detto.

