Clima: svolta green alla Bce

La Bce dà forma alla ‘svolta green’ annunciata da tempo, mettendo nero su bianco un limite agli acquisti di bond a lungo termine emessi dalle aziende che non si adeguano agli standard sulle emissioni climatiche. Lo annuncia la banca centrale in una nota, introducendo un limite alle scadenze dei bond teso a tagliare “l’esposizione di lungo termine dell’Eurosistema ai rischi di transizione, e un “trattamento di favore” per i green bond di emittenti che adempiono a requisiti “stringenti”, sulla base di piano di decarbonizzazione stringenti e verificabili da terze parti.

La Bce ha inoltre pubblicato i primi dettagli su come intende muoversi di fronte alle corpose scadenze dei bond in arrivo: circa 30 miliardi – il 10% del portafoglio di bond aziendali della Bce – saranno reinvestiti ogni anno in quello che la Bce definisce il “più ambizioso” programma di una banca centrale contro il cambiamento climatico. (ANSA).

