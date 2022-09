Kiev: “negoziati con Mosca ora non hanno senso”

Kiev: “Ora i negoziati con Mosca non hanno senso”.

Mikhail Podolyak, consigliere del capo dell’ufficio di presidenza dell’Ucraina, ha riferito che ora non hanno senso né i negoziati, né un incontro tra il presidente Volodymyr Zelensky e il leader russo Vladimir Putin. “La Russia – ha sottolineato – deve rispondere di crimini su larga scala, non nascondersi dietro l’impunità. Pertanto, la guerra deve raggiungere l’unico finale possibile. Nessun altro modo”.

Secondo i media statunitensi, Zelensky “chiede armi più potenti, ma Biden si oppone”. “Stiamo cercando di evitare la Terza guerra mondiale”, ripete il presidente americano ai suoi collaboratori.

LEGGI ANCHE

► Decreto aiuti: dall’Italia 700 milioni per l’Ucraina

“Attraverso l’aiuto significativo che noi e i nostri alleati stiamo dando loro e l’incredibile coraggio e l’incredibile determinazione del popolo ucraino, l’Ucraina non sta perdendo una guerra e sta ottenendo guadagni in alcune aree”, ma “vincere la guerra in Ucraina significa far uscire completamente la Russia dall’Ucraina e riconoscerne la sovranità. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden alla Cbs. “Stanno sconfiggendo la Russia”, che “si sta rivelando non così competente e capace come molte persone pensavano che sarebbe stata”. tgcom24.mediaset.it

Condividi