Addio a Gianluca Andolfi, giovane comunication manager di Air France KLM

Gianluca Andolfi ci ha lasciati. Una notizia che mai avremmo voluto dare. Un fulmine a ciel sereno. Quel cielo che per tanti anni è stato la sua seconda casa e che ora lo sarà per sempre. Communication manager East Mediterranean (Italia, Grecia, Cipro, Turchia, Israele, Albania e Malta) di Air France-Klm, per anni il volto e la certezza di un contatto costante e disponibile in ogni momento, sul quale poter fare affidamento.

Il sorriso e la gentilezza, la professionalità e la concretezza. Una risposta per tutti, sempre, precisa e puntuale. Quasi superfluo elencare aggettivi per descrivere la bella persona e il professionista preparato che sei stato, perché palesi a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarti lungo il loro cammino e collaborare con te.

Happy landing, Gianluca. – scrive www.travelquotidiano.com

