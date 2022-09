Putin: ‘in atto trasformazioni globali irreversibili’

MOSCA, 16 SET – “Trasformazioni fondamentali stanno avvenendo nella politica ed economia mondali, e si tratta di cambiamenti irreversibili”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass, intervenendo al vertice dell’Organizzazione per la cooperazione economica (Sco) a Samarcanda.

Xi a Putin, disposti a fornire un forte sostegno reciproco – La Cina è disposta, insieme alla Russia, “a fornire un forte sostegno reciproco su questioni che riguardano i reciproci interessi fondamentali e ad approfondire la cooperazione pratica nel commercio, nell’agricoltura, nella connettività e in altri campi”.

Il presidente Xi Jinping, incontrando a Samarcanda la controparte russa Vladimir Putin, ha detto – nel resoconto dei media ufficiali – che le due parti dovrebbero rafforzare coordinamento e cooperazione nei quadri multilaterali (come Sco, Cica e Brics), salvaguardare gli interessi di sicurezza della regione e gli interessi comuni di Paesi in via di sviluppo e mercati emergenti”.

Il presidente Xi Jinping ha apprezzato l’adesione della Russia “al principio della ‘Unica Cina’ e ha sottolineato che “Taiwan fa parte della Cina”, che “si oppone con fermezza alle forze separatiste dell’indipendenza di Taiwan” e alle “interferenze esterne”. Per questo motivo, ha aggiunto Xi incontrando a Samarcanda l’omologo russo Vladimir Putin, “nessun Paese ha il diritto di ergersi a giudice sulla questione di Taiwan”.

Il presidente, nel resoconto dei media cinesi, “ha sottolineato che da quest’anno Cina e Russia hanno mantenuto un’efficace comunicazione strategica”. (ANSA)

