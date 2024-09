Milano, scippo in treno: arrestato egiziano

Una donna a bordo di un treno alla stazione Milano Affori. Un ragazzo che si avvicina a lei, le strappa la collana dal collo e scappa. Sono i frame della rapina avvenuta durante la giornata di sabato nello scalo ferroviario nella periferia nord della città.

Il presunto responsabile, un egiziano di 20 anni, è stato fermato nella tarda mattinata di martedì dagli agenti della polizia ferroviaria a Milano Bovisa. È accusato di essere l’autore del furto con strappo commesso a bordo di un treno regionale.

Il giovane, con precedenti e con i documenti non in regola, è stato riconosciuto come l’autore del furto, sottoposto a fermo di indiziato di delitto e accompagnato presso il carcere di Milano San Vittore. www.milanotoday.it

Milano, questore Petronzi: ‘in aumento aggressioni, rapine e agenti feriti”.

Gli stranieri hanno commesso l’81% delle rapine e il 96% di furti con destrezza