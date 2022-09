Elezioni, Sala: “Meloni ondivaga”

Voto, Sala: voto Pd, Meloni è ondivaga. Lo ha detto in un’intervista a ‘La Repubblica’, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Il sindaco di Milano conferma che alle prossime elezioni votera’ Pd: “E’ una questione di valori e di visione della societa’. Un sindaco ha il dovere di guardare alla qualita’ della classe dirigente e Milano ha bisogno di interlocutori giusti in Parlamento”.

E poi: “Io non credo che ci sia davvero il 40% di indecisi su che partito votare. Piuttosto, mi sembrano in molti che non sanno se si recheranno ai seggi. Penso a loro e so per esperienza che conta ogni singolo voto. Dobbiamo provare a conquistarlo fino all’ultimo giorno di campagna”.

Meloni, secondo il primo cittadino milanese, è “ondivaga, in certi momenti cerca di presentarsi come moderata, in altri alza i toni” e sostiene che il centrodestra non si dividera’: “Non lo ha mai fatto nei momenti importanti. Piu’ facile che litighino dopo il voto”.

