Firenze: rapinano coppia di fidanzati, arrestati marocchini

Firernze – Sorpresi alle spalle e rapinati di smartphone e contanti. E’ successo ieri notte mentre una coppia di fidanzati stava tornando a casa dopo una serata trascorsa nei locali fiorentini.

Ad assalirli, mentre camminavano in piazza della Repubblica, tre cittadini marocchini che hanno preso alla spalle il giovane per poi far cadere a terra anche la compagna. Il trio, di età compresa tra i 24 e 28 anni, già noti alle forze dell’ordine, hanno strappato via gli smartphone da indosso alle vittime, prendendo anche circa cento euro in contanti che i due portavano con sé.

Il trio si è allontanato di corsa. Sul posto è intervenuta una volante della polizia che si è occupata di soccorrere le vittime, un secondo equipaggio ha setacciato le strade limitrofe riuscendo a rintracciare i nordafricani in Borgo Ognissanti. I tre avevano ancora parte della refurtiva indosso, peraltro già divisa. Sono stati accompagnati nel carcere di Sollicciano. La coppia di giovani è finita in ospedale. www.firenzetoday.it

