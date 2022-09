Fano, il dr. Marco Tiberi si accascia e muore a 27 anni

Fano, 8 settembre 2022 – Dopo il suo turno pomeridiano in ambulatorio, un giovane medico è salito in macchina ma non ha avuto neppure il tempo di chiudere lo sportello. E’ da questo piccolo particolare che i commercianti di Sant’Orso si sono accorti che c’era qualcosa che non andava. Si sono avvicinati, l’hanno visto accasciato sul volante ed hanno immediatamente chiamato il 118. Ma per il dottor Marco Tiberi, classe 1995, non c’ è stato nulla da fare, nonostante l’ostinazione dei sanitari che hanno provato a rianimarlo per 40 minuti prima di dichiararlo morto.

Una tragedia inspiegabile che ha lasciato tutti attoniti e ammutoliti. Tant’ è che ieri mattina molti amici ancora non sapevano nulla, nonostante fossero già passati due giorni (ma d’altronde nel momento in cui scriviamo non è nota neppure la data delle esequie). Erano infatti le 19 di lunedì quando il 27enne (residente a Marotta) si è chiuso alle spalle la porta dello studio medico del dottor Costantini, che stava sostituendo per il breve periodo di ferie del noto medico di medicina generale di Sant’Orso. Per il dottor Tiberi invece era una delle prime esperienze lavorative, affrontata con entusiasmo, meticolosità e passione, dato che Tiberi si è laureato in medicina nell’ottobre scorso. Era nel fiore dei suoi anni, ma un malore improvviso e ancora sconosciuto l’ha strappato a quel sogno che aveva fin da ragazzino. www.ilrestodelcarlino.it

