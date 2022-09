Von der Leyen: “Putin manipola il mercato energetico”

Putin alza la voce e tuona: “Le sanzioni imposte dai Paesi occidentali alla Russia costituiscono una minaccia al mondo intero”. Il presidente russo lancia poi un avvertimento: “Non forniremo più petrolio e gas a quei Paesi occidentali che imporranno un price cap sull’energia russa”. Intanto Gazprom valuta l’opportunità di accelerare il reindirizzamento delle forniture di gas da ovest a est. E la presidente della Commissione Ue von der Leyen attacca: “Putin manipola il mercato del gas”.

La Russia non fornirà più petrolio e gas a quei Paesi occidentali che imporranno un price cap sull’energia russa. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin a Vladivostok. “Non consegneremo nulla se è contrario ai nostri interessi, in questo caso economici. Né gas, né petrolio, né carbone. Niente”, ha aggiunto Putin.

“Putin manipola il mercato energetico”

“Putin sta manipolando il nostro mercato energetico e usando le forniture di gas come arma: il suo giochetto cinico è per noi un test di unità e solidarietà”. E’ quanto sostiene Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, in un’intervista in cui parla dei contenuti generali del piano messo a punto dall’esecutivo Ue per contrastare il caro-energia (venerdì sarà discusso dai ministri dei 27 riuniti a Bruxelles). Nel pacchetto ci sarà anche il tetto al prezzo sul gas importato via gasdotto dalla Russia. tgcom24.mediaset.it

