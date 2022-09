Se il post è ‘no vax’ si può censurare, ordinanza del tribunale di Varese

(www.byoblu.com) – Nella querelle tra chi difende la libertà di espressione anche a mezzo social e chi predilige invece la via della censura, il Tribunale di Varese propende per questi ultimi e con un’ordinanza depositata lo scorso 2 agosto stabilisce che cancellare i post e sospendere i profili definiti “no vax” non rappresenti una violazione della libertà di pensiero.

Il motivo, per il Tribunale, è che i diritti degli utenti trovano precisi limiti di fronte a situazioni di emergenza o di rischio. Prima di commentare, veniamo ai fatti.

La vicenda

Come riporta Norme e Tributi + de Il sole 24 ore, tutto è iniziato dalla denuncia di una donna il cui profilo è stato sospeso per 30 giorni dopo la pubblicazione di un video in cui una parlamentare definiva i vaccini “iniezioni letali”. La donna non avrebbe commentato il post della parlamentare, ma si sarebbe limitata a condividerlo sul suo profilo e su una pagina da lei amministrata con diverse centinaia di iscritti.

Da lì prima la rimozione del post e poi il blocco dell’account. La motivazione, per Facebook, è che il post in questione non rispetta gli standard della Community e il contratto sottoscritto con l’utente al momento dell’iscrizione al social.

Nel tentativo di far valere i propri diritti, la donna si è rivolta al Tribunale di Varese, sostenendo che il contratto firmato con Facebook contenesse clausole che potevano ledere la sua libertà di espressione, garantita invece dall’articolo 21 della Costituzione italiana.

La pronuncia del giudice

Per il giudice, però, le clausole non sarebbero vessatorie poiché il diritto di manifestare il proprio pensiero sui social network non è assoluto ma si scontra con dei limiti, in questo caso da ricondurre al concetto vago e aleatorio di “salute pubblica”. Facebook infatti blocca, sospende e banna tutti i post e gli account che avanzano dei dubbi anche leciti sulla vaccinazione o sul Covid.

Chi possiede ancora il dono dell’umiltà riconosce che comprendere cosa sia e cosa non sia “disinformazione” sul topic “Coronavirus, vaccini” è molto difficile. Ad esempio, anche il famoso articolo di Repubblica che invitava a non usare gli antinfiammatori per curare il Covid rientra nella disinformazione.

Eppure non ci risulta che l’account del quotidiano o chi lo ha condiviso sia stato bannato da Facebook. Il paradosso, inoltre, è che la signora in questione è stata censurata per avere ripreso il video di un parlamentare italiano. Dunque Facebook, legittimato da un Tribunale italiano, può decidere se ciò che un parlamentare afferma può circolare o meno.

Facebook = Ministero della Verità

E inoltre veniamo al punto centrale di tutta la questione: può Facebook, coadiuvato da una schiera di fact checkers dall’onestà più o meno specchiata, decidere cosa rientra nella “disinformazione” e cosa no?

Ricordiamo infatti che sempre sull’argomento Covid- vaccini, sono stati tacciati di disinformazione addirittura scienziati, medici e premi Nobel rei di non aver abbracciato la religione del vaccino che fa bene a tutti i costi.

La sentenza del Tribunale di Varese dunque non è una vittoria della democrazia ma un pericoloso precedente, che legittima un potere di cui ormai i grandi colossi del web abusano, passando nel giro di un decennio da piazza aperta a tutti a incontrastato Ministero della Verità.

