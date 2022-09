Varazze, 17enne trovato morto in casa

Dramma a Varazze (Savona): un ragazzo di Milano di 17 anni è stato trovato morto domenica pomeriggio in un appartamento di via Giovane Italia. A trovarlo è stato un amico con cui la vittima veniva spesso in vacanza nella cittadina della riviera ligure.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 (con un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa) e dei carabinieri locali. In attesa di riscontri più precisi, l’ipotesi più plausibile è quella di un decesso per cause naturali. Dalle prime informazioni non sarebbero stati trovati segni di violenza sul corpo del 17enne. www.milanotoday.it

Condividi