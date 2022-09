Italia dona 500mila euro alla Croce Rossa per le alluvioni in Pakistan

Per contribuire alla risposta umanitaria internazionale alle violente alluvioni in Pakistan provocate dalle piogge monsoniche, la Cooperazione Italiana ha disposto un contributo di emergenza di 500.000 euro in favore della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (FICROSS) in Pakistan.

Il contributo consentirà alla FICROSS di sostenere la Mezzaluna Rossa Pakistana nella fornitura di prima assistenza alle persone più vulnerabili colpite dalle recenti inondazioni e rappresenta un tangibile segnale di vicinanza e di solidarietà dell’Italia alla popolazione pakistana. www.esteri.it/it/sala_stampa

