Mantova, violenza sessuale su due ragazzi: arrestato straniero

Mantova, 1 settembre 2022 – violenza sessuale su due ragazzi – È accusato di aver avvicinato due ragazzi, seduti su una panchina in un giardino di Mantova, baciandoli sul collo e toccandoli nelle parti intime. Per questo, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Mantova hanno arrestato un 39enne, straniero, con l’accusa di violenza sessuale nei confronti dei due giovani, di cui uno minorenne. E’ successo nella serata del 29 agosto, ai Giardini Viola in Piazza Martiri di Belfiore.

Sono state le vittime a chiamare il 112 e a chiedere l’intervento dei militari i quali hanno bloccato l’uomo che ha cercato di fuggire. Portato in caserma e ricostruiti i fatti, l’uomo è stato arrestato e la Procura di Mantova ha chiesto e ottenuto la convalida del provvedimento e la misura della custodia cautelare in carcere, in via Poma. Il 39enne è in attesa del processo. www.ilgiorno.it

