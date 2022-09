Letta: “gravissime le parole della Meloni contro il greenpass”

“Gravissime le parole della Meloni contro il greenpass e la gestione della pandemia per ingraziarsi i novax. Siamo per la difesa della salute pubblica, l’Italia non tornerà indietro.

Lo dico dalla Lombardia, dove tutti hanno visto come la destra ha gestito male l’emergenza.

Scegli”. Lo scrive Enrico Letta, segretario del Pd, su Twitter.

«Non ci sarà alcun obbligo vaccinale», è la garanzia di Fdi, «ma campagne di sensibilizzazione».

Stop pure alla reintroduzione del Green pass, ha confermato Giorgia Meloni con un tweet.

(Adnkronos) – “Se per raccogliere voti devi dire queste boiate allora hai un problema molto molto serio. La verità è che non esiste una, dico una, buona ragione per votare Pd. E non è questione di voto utile o inutile, ma di chiarezza di proposte e posizioni comprensibili su questioni centrali”. Così Matteo Richetti di Azione su twitter commentando alcune dichiarazioni di Enrico Letta.

