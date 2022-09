Gas russo, Gazprom annuncia stop totale a Nord Stream 1

Il colosso energetico russo Gazprom ha annunciato la sospensione delle attività di pompaggio di gas liquefatto presso lo stabilimento di Portovaya, a nord-ovest di San Pietroburgo, all’inizio del gasdotto Nordstream 1 che trasporta il gas sottomarino in Germania.

Stop totale a Nord Stream 1 per riparazioni

In una nota si legge che è stata rivelata una perdita di olio alla turbina nord della stazione di Portovaya e che quindi non può operare in sicurezza a causa del danno subito. Per questo, prosegue il testo senza indicare una data di riapertura, la stazione resterà chiusa fino a quando verranno effettuate le riparazioni necessarie. ADNKRONOS

Lavrov: “Quando i nostri partner occidentali sopravviveranno a questo periodo di oscurantismo e vorranno tornare alla normale comunicazione umana, probabilmente dovremmo essere pronti ad accettarli nella comunità degli stati normali. Certo, alle condizioni che soddisfino tutti”

