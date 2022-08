Guerini (Pd): stiamo addestrando ucraini all’uso delle armi

ROMA, 30 AGO – “L’incondizionato sostegno a Kiev” è stato ribadito oggi dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso della riunione informale dei ministri della Difesa Ue.

Guerini ha ricordato l’impegno italiano, sottolineando come “nonostante la crisi di governo, si è riusciti a finalizzare il quarto decreto di aiuti, in linea con le priorità rappresentate” dal ministro ucraino Oleksii Reznikov”.

In aggiunta agli equipaggiamenti, ha affermato “stiamo provvedendo a garantire mirate attività addestrative al personale ucraino per rendere più sicuro l’impiego dell’armamento”. (ANSA).

Il Rabbino Finkel: “Non è propaganda russa, a Kiev c’è un regime neonazista”

Alla TV israeliana in lingua russa, il rabbino accusa l’Ucraina di Zelenskij di glorificare criminali nazisti come Bandera, Petliura, Shukhevich colpevoli sterminio di centinaia di migliaia di ebrei in Ucraina.

Rabbino Finkel: "Non è propaganda russa, a Kiev c'è un regime neonazista" TV israeliana in lingua russa il rabbino accusa l'Ucraina di Zelenskij di glorificare criminali nazisti come Bandera, Petliura, Shukhevich colpevoli sterminio di centinaia di migliaia di ebrei in Ucraina. pic.twitter.com/oezkjZ5aE0 — TrentinoRussia (@TrentinoRussia) August 28, 2022

Condividi