Sgarbi: “Per questo governo attendo soltanto la forca”

“Per questo governo attendo soltanto la forca”. Vittorio Sgarbi alla Camera interviene durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta alla Camera sulla legge di Bilancio e “sbrana”, letteralmente, il premier Giuseppe Conte e l’esecutivo. Alzatosi dallo scranno, il deputato eletto con Forza Italia e ora nel Gruppo Misto, passa in rassegna i “buchi neri” della manovra.

“Un’oscena esibizione di marchette, dando danari agli amici; il richiamo grottesco ai cittadini per legittimare un’azione sistematica di obbligo al non lavoro nel momento di massima produttività delle aziende turistiche italiane con la prima industria che è il turismo; la sistematica e consapevole violazione dell’articolo uno della Costituzione; la scelta e la minaccia di multare i cittadini che contravvengono, in nome della libertà, a regole assurde che tribunali hanno già annullato ritenendo illegittimi i Dpcm”. Poi il riferimento alla forca che fa sobbalzare i colleghi. liberoquotidiano.it

Condividi