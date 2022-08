Milano, incendi nel campo nomadi: Vigili del fuoco al lavoro da 11 ore

Tre incendi nel campo nomadi di via Vaiano Valle. Da mezzanotte alle 11 del mattino di domenica 28 agosto i vigili del fuoco sono dovuti intervenire a più riprese e hanno lavorato per spegnere le fiamme.

I roghi, riferisce la centrale di via Messina, sono scoppiati in tre punti diversi. Ogni volta che i caschi rossi sono intervenuti per spegnere il fuoco, qualcuno lo ha nuovamente appiccato, costringendoli a tornare sul posto. Poco prima delle 11 stavano ancora lavorando con le ruspe per cercare di bagnare il materiale incendiato, che dovrebbe essere costituito da rifiuti, in modo che non posso più essere dato alle fiamme.

Il primo allarme è stato lanciato intorno a mezzanotte di domenica. Tre in tutto gli incendi scoppiati, tutti di dimensioni rilevanti, tanto che spegnerli ha richiesto un lavoro di diverse ore. Alle 11 di mattina tre mezzi dei vigili del fuoco sono ancora sul posto per cercare di riportare la situazione sotto controllo. www.milanotoday.it

