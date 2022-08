Bonino: basta bonus e spesa a debito

“Spero che sul rincaro dell’energia non arriverà un altro bonus perché non capirei da dove vengono le entrate visto che abbiamo un debito pubblico sopra il 160% del Pil. Negli ultimi anni abbiamo avuto il bonus barriere architettoniche, il superbonus 110%, l’ecobonus, il sisma bonus, il bonus mobili ed elettrodomestici, il bonus idrico, il bonus acqua potabile, il bonus facciate, il bonus zanzariere, il bonus rubinetti, il bonus nascite, il bonus mamme, il bonus animali domestici, il bonus vacanza, il bonus terme, il bonus pagamenti elettronici, il bonus bici e monopattini. Tutto questo è spesa corrente, che produce poco se non il sollievo temporaneo per alcune imprese, ma crea debito pubblico”. Lo ha detto a SkyTg24 la leader di +Europa, Emma Bonino a Skytg24. (Adnkronos)

