Malore in strada, 53enne muore davanti ai passanti

Napoli – Un uomo di 53 anni è morto ieri in strada, nei pressi di piazza della Repubblica a Sant’Antimo. È stato colto da un malore in strada e si è accasciato a terra davanti agli occhi increduli dei passanti. I soccorsi dei presenti e poi del personale del 118 rapidamente accorso non hanno potuto fargli salva la vita.

L’uomo era il dipendente di un noto bar di corso Unione Sovietica, l’Imperial. Le cause del decesso non sono state rese note, ma l’ipotesi più probabile è che sia stato ucciso da un arresto cardiocircolatorio. www.napolitoday.it

