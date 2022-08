Speranza a Salvini e Meloni: “non fare l’occhiolino ai No Vax”

“Basta ambiguità sui vaccini, si dicano parole chiare, non possiamo permetterci errori su una materia così delicata”: con queste parole il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato da Rtl, ha lanciato un appello a Matteo Salvini e Giorgia Meloni a non “fare l’occhiolino ai No Vax” come accaduto in passato da parte di settori di Lega e Fratelli d’Italia.

Speranza ha auspicato che in questa campagna elettorale “tutte le forze politiche assumano l’impegno a riconoscere che nella lotta al Covid il diritto alla salute viene prima di tutto e a mettere sempre al centro le evidenze scientifiche”. AGI.IT

Condividi