Nave Geo Barents traghetta 106 migranti a Taranto

TARANTO, 24 AGO – La nave Geo Barents della ong Medici senza frontiere, giunta questa mattina nel porto di Taranto, ha sbarcato i 106 migranti prelevati nei giorni scorsi. Tra questi 26 donne e 42 minori, sette dei quali di età compresa tra uno e quattro anni. L’imbarcazione era partita dalla Turchia.

La macchina dell’accoglienza con la prima assistenza e le cure mediche, è stata coordinata dalla prefettura con l’ausilio di 118, Croce Rossa, Comune e Protezione civile. I migranti sono stati trasferiti temporaneamente all’hotspot per essere smistati successivamente verso altre destinazioni. Non sono state segnalate particolari criticità, anche se diversi profughi clandestini sono apparsi particolarmente provati. Quello di Taranto è stato indicato dal Viminale come porto sicuro. (ANSA).

