ALCUNE IPOTESI dietro l’oscuramento di OVALmedia da parte di Youtube.

Tutti i canali OVALmedia producono e distribuiscono la serie NARRATIVE in 4 lingue. Lo scopo del format è quello di “smontare” la narrazione dominante dando voce a testimoni, esponenti della cultura e del mondo scientifico in grado non solo di analizzare e decostruire in maniera solida e acuta ciò che il main stream non racconta, ma di compiere azioni di denuncia tese a rendere questo mondo un po’ più giusto.

Pubblichiamo il video di presentazione dell’atto di accusa depositato alla Corte Penale de L’Aja da parte del Prof. Tritto e di altri scienziati contro gli esperimenti di “guadagno di funzione” e contro le azioni di chi non solo li attua ma li copre .

Qui, invece, la puntata di Narrative sul tema che abbiamo fatto a luglio e che trovate sul sito oval.media. In questa seconda e ultima parte il Prof. Tritto parla dell´atto depositato alla Corte Internazionale dei Diritti dell´Uomo da lui e da un gruppo di avvocati e scienziati ispirati dal lavoro del compianto Prof. Montagnier. Un atto d’accusa contro coloro che hanno giocato a fare Dio sulla pelle degli altri. https://www.oval.media/it/94676e45-d591-4704-a126-19f89f773055/

Condividi