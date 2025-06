Censura e cancel culture ci hanno resi ciechi, sordi e muti

Viviamo in una bolla informativa imposta dai regimi occidentali antidemocratici. Ecco che cosa scrive il prof. Glenn Diesen

“Gli attacchi di rappresaglia dell’Iran sono più potenti del previsto

– Perché in Occidente c’è la tendenza a sottovalutare gli avversari? Il “regime” iraniano crollerebbe, la Russia potrebbe essere facilmente sconfitta e la sua economia è debole, la Cina non è in grado di innovare, ecc.

– Queste ipotesi non sono il risultato di un dibattito informato. Non ci è consentito dissentire, poiché riconoscere la forza degli oppositori viene denunciato come “filo-Iran”, “filo-Russia” o “filo-Cina”.

– Analisi errate portano a politiche errate. Che tipo di politiche otteniamo quando non ci è permesso discutere delle preoccupazioni di sicurezza degli avversari, non ci è permesso discutere onestamente della loro forza, non ci è permesso parlare con i nostri avversari, ecc. La nostra cultura di censura e cancellazione ci ha resi ciechi, sordi e muti.”