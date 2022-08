Liste Pd: per Siena candidati Boldrini e Rossi

L’ex-presidente della Camera Laura Boldrini in testa al collegio plurinominale della Camera, mentre Enrico Rossi, ex-governatore della Toscana, corre per Montecitorio nel collegio uninominale.

Sono sicuramente questi i due nomi ‘di peso’ per la nostra città che si leggono nello schema delle candidature approvato nella tarda serata di ieri dalla direzione del Pd. Per quanto riguarda Palazzo Madama ok al nome di Silvio Franceschelli che sarà il nome per il collegio uninominale e si può trovbare anche nel listino plurinominale unico dei dem insieme a Dario Parrini, Ylenia Zambito e Caterina Biti.

Liste Pd

Queste dunque le scelte dei dem per i collegi che comprendono la città di Siena: per il plurinominale della Camera -Grosseto, Siena, Livorno, Arezzo- Laura Boldrini, Marco Simiani, Roberta Casini e Simone de Rosas; per l’uninominale di Siena e Grosseto c’è Enrico Rossi; per il collegio plurinominale unico del Senato Dario Parrini, Ylenia Zambito, Silvio Franceschelli, Caterina Biti; infine per l’uninominale di Palazzo Madama – Arezzo, Grosseto e Siena – Silvio Franceschelli

“La direzione del Pd ha deciso di propormi la candidatura nel collegio uninominale della Camera di Grosseto e Siena. La notizia non è ancora ufficiale ma così mi è stato riferito e così posso leggere nell’elenco dei candidati che compare sui siti dei giornali. Accetterò con entusiasmo questa proposta”, ha scritto Rossi sui social.

L’ex presidente ha osservato come il collegio “non è sicuro” ed ha promesso di mettere il suo impegno “affinché in queste bellissime terre della Toscana del Sud, ricche di una grande storia democratica e di sinistra, la destra, che ha già vinto le due città capoluogo, venga fermata e si creino le condizioni per una vittoria delle forze democratiche e progressiste”.

