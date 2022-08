Elezioni 2022, spunta il simbolo col nome di Mario Draghi, ma il premier non era al corrente del simbolo “Italiani con Draghi”, tra gli ultimi depositati con all’interno il nome del presidente del Consiglio. Lo fa sapere Palazzo Chigi in riferimento ai requisiti di trasparenza del simbolo che, a questo punto, potrebbero non essere soddisfatti portando anche all’annullamento. tgcom24.mediaset.it

Condividi