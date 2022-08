La dottoressa Silvana De Mari ha pubblicato un nuovo video sui suoi canali social ed ha avverito i medici vaccinatori: lo scudo penale non vale per la terza e la quarta dose, per i minori di 16 anni e soprattutto per le donne incinte. “Potete essere denunciati e probabilmente non siete nemmeno coperti dalle vostre assicurazioni!”

Condividi