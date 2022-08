Emma Bonino attacca Calenda: “voltafaccia immotivato e truffaldino”

Emma Bonino attacca Calenda – “In tutta la mia lunga carriera politica non ho mai visto un voltafaccia così repentino, immotivato e anche truffaldino. Andiamo avanti, questo è il primo segno che vogliamo dare di un energica reazione per i nostri valori ed i nostri obiettivi”. Lo ha dichiarato Emma Bonino durante la conferenza stampa nella sede di +Europa insieme Enrico Letta e Benedetto Della Vedova per annunciare la candidatura di Carlo Cottarelli. (video agenzia Vista)

