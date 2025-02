UE, Bonino: “il diritto di veto è antidemocratico”

Nella situazione in cui il mondo si trova, noi europei avremmo degli asset che potremmo far valere: per esempio un mercato da 450 milioni di consumatori. C’è però un problema di volontà politica dei vari Stati nazionali perché, ad esempio, tutti riconoscono che il diritto di veto che vige in Europa è anti democratico, perché basta un paese, anche piccolo, per bloccare qualunque decisione.

Lo scrive su X Emma Bonino.

Il diritto di veto, ultimo bottone che ci impedisce di morire soffocati dai rapaci.

Vade retro — Leonardo (@leonardo1ao) February 23, 2025