Firenze, consigliere di quartiere trovato morto dai colleghi

Tragedia nel mondo della politica fiorentina. Un improvviso malore ha strappato ad appena 61 anni la vita del consigliere di Quartiere 2 Alberto Basile. Basile, di professione geometra dipendente della Asl Toscana Centro nel ruolo di assistente tecnico, si trovava a lavoro nel suo ufficio di San Salvi , dove era questa mattina solo. I colleghi erano fuori per un sopralluogo. Quando sono tornati, il dramma: lo hanno trovato a terra senza vita, probabilmente colto da un infarto.

Basile era impegnato con passione nella politica, sia a livello sindacale dove è stato a lungo sindacalista per la Federazione sindacati indipendenti, sia a livello di amministrazione locale, dove era attivo nelle file del centrodestra . Dal 2016 era nella Lega , ma proveniva dal Pdl dove aveva militato dal 2008.

“Siamo attoniti e dispiaciuti e sconvolti per la scomparsa di Alberto Basile – spiega il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi – Un bravo consigliere che lavorava per il bene di tutta la comunità e per Firenze. Esprimo, anche a nome di tutto il Consiglio del Quartiere 2 le condoglianze a parenti ed amici per questo grave ed improvviso lutto che ci ha colpito”. […] https://www.lanazione.it

