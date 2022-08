Elezioni 2022, Emma Bonino resta con il Pd

Emma Bonino resta con il Pd – “Io resto con Letta, le ragioni di Calenda sono fumose”.

Ribadisce che “il primo motivo dell’alleanza con i dem è che neppure uno solo dei nostri voti vada al centrodestra putiniano, orbaniano e salviniano” e che “c’è stato un patto con Enrico Letta siglato il 2 agosto di quest’anno, non del Medioevo, e io a quello mi attengo”.

Così in un’intervista a “La Repubblica” la leader di +Europa, Emma Bonino, sulla fine dell’alleanza con Azione. Parlando di Calenda, poi, dice: “E’ lui che ha dato l’addio. Eravamo insieme fino a sabato e domenica ha deciso di andarsene per conto proprio. Ha mancato alla parola data per ragioni fumose, non convincenti e men che meno dirimenti”. tgcom24.mediaset.it

