Romania, in costruzione la base NATO più grande d’Europa

In Romania è in costruzione la base NATO più grande d’Europa. La base aerea Mihail Kogalniceanu si trasformerà in un campo militare dove potranno alloggiare 10mila soldati della NATO. Ciò richiederà un investimento di 2,5 miliardi di euro, riferiscono i media locali. La base si trova in una zona montuosa e dovrebbe diventare un centro di comando e controllo delle truppe nell’Europa sudorientale.

