UNIAMOCI nuovo INCONTRO il 28 agosto 2022

Siete invitati a partecipare ed è indispensabile accreditarsi entro il 21 agosto inviando una email a:

direttore.armandomanocchia@imolaoggi.it

Nonostante le elezioni truffa, gli INCONTRI promossi da Armando Manocchia per mettere insieme un FRONTE COMUNE per andare a GOVERNARE continuano. Dopo gli INCONTRI del 19 giugno, 17 luglio e 31 luglio, il prossimo si terrà il 28 agosto. Luogo e struttura sarnno comunicati solo alle persone accreditate.

Il recente INCONTRO del 31 luglio, introdotto da Manocchia, ha visto la partecipazione alla TAVOLA ROTONDA di oltre 40 Persone consapevoli del fatto che il bene comune, il BENE dell’umanità è subordinato agli interessi di pochi malvagi che stanno cambiando radicalmente il mondo, stanno modificando l’antropologia umana, l’ordine naturale del creato e riscrivendo una nuova storia dell’umanità.

Stanno commettendo impunemente crimini contro l’umanità.

Dopo la sostituzione etnica, perseguita da 50 anni con il karma del multiculturalismo e le relative politiche di sfruttamento dell’accoglienza e imposizione dell’ideologia gender, lo scopo principale delle élite maltusiane, massoniche e atlantiste è la riduzione drastica della popolazione mondiale attraverso folli emergenze pandemiche, sierizzazione genica forzata con conseguenze tragiche a breve, medio e lungo termine, con la modifica del genoma umano per i superstiti. Il tutto, perpetrato tramite lo stato di polizia e il controllo digitale, oltre al cambiamento climatico e al transumanesimo.

Questo è ciò che hanno cominciato e che finiranno dopo le elezioni farsa del 25 settembre dov,e ignoranti da un lato e funzionali al sistema dall’altro, si adoperano nel LEGITTIMARE con la partecipazione alle elezioni indette repentinamente nottetempo un clan di maggiordomi e camerieri al servizio del Deep State.

Dopo 6 governi illegittimi, inconstituzionali, abusivi che, uno dopo l’altro, hanno continuato a impoverire, depredare, desovranizzare e dissolvere questa civiltà millenaria, al fine di porre in atto azioni criminose, criminogene e criminali che gli umani non riescono neanche a immaginare, hanno voluto e dovuto chiedere la LEGITTIMAZIONE attraverso ELEZIONI al fine di porre in atto DPCM che porteranno ancor più esacerbate restrizioni che vanno dalla mascherina h24 al distanziamento. Dal confinamento alla spesa razionata. Dal lasciapaSSare all’inoculazione obbligata pena l’isolamento nei campi container.

I partiti e partitelli che avranno LEGITTIMATO questo crimine contro l’umanità saranno considerati COMPLICI perché, grazie a loro alle loro meschinerie, opportunismi, protagonismi e il cancro dell’ego non si sono voluti UNIRE per creare un fronte comune e creare una seria, sana e consapevole OPPOSIZIONE.

Ne è emerso che ci sono sono alcune compagini al servizio del sistema per un DISSENSO CONTROLLATO che fanno capo alla MASSONERIA, a SOROS, alla CIA mentre altri capiscono di politica dal naso alla bocca.

Noi non molliamo. Ci sono tantissime Persone che partecipano ai nostri INCONTRI. Persone prima di tutto Consapevoli. Persone perbene, dotate di buon senso, di Fede e di Ragione. Persone di sani principi, competenti, intelligenti e intellettualmente oneste che si distinguono e si battono ogni giorno anteponendo il bene comune, il bene dell’umanità e quindi il bene dell’Italia e degli Italiani, al proprio.

Sono questi gli ITALIANI che mancano o non sono abbastanza. Sono queste le Persone che servono all’Italia per ricostruire il tessuto sociale. Persone che hanno la consapevolezza del colpo di stato in atto. Stanno commettendo impunemente crimini contro l’umanità. Hanno preso atto di essere stati depredati, desovranizzati, defraudati dei diritti inalienabili da un’organizzazione criminale internazionale che ora cerca di dissolverci.

Queste Persone INSIEME devono dare vita ad un progetto lungimirante che abbia lo scopo di rovesciare il regime e andare a governare la cosa pubblica, dove l’Etica e la Morale sono state sostituite dalla corruzione, dal tornaconto personale, dall’abuso delle leggi, dal tradimento dei cittadini alll’asservimento vile a poteri ostili.

Per andare a governare serve innanzitutto una classe dirigente capace, con una formazione intellettuale, scientifica, culturale e politica, con capacità di giudizio critico e di saldi riferimenti valoriali, etici e morali.

Una classe dirigente conscia di dover anteporre il bene comune all’interesse personale, espressione della società civile, cittadini retti, governanti onesti, imprenditori che sappiano conciliare le legittime esigenze di profitto con i diritti dei lavoratori e con la tutela dei consumatori, consapevoli della responsabilità di sapere che esiste il Bene e il Male, e che la mission consiste nel muoversi soltanto nell’ambito del Bene Comune.

UNIAMOCI nuovo INCONTRO

Premesso ciò, ribadisco che è giunto il momento di dire basta e decidere della propria vita, della propria salute e del proprio futuro senza farselo dettare da traditori e cospiratori al Governo, estromettendoli per sempre dalla politica e da qualsiasi possibilità di interferire con la vita del Paese, dando pietosamente loro la possibilità di essere processati per crimini contro l’umanità.

Coloro che ancora sono ipnotizzati, sappiano che al Governo si è imposta una lobby globale di traditori e cospiratori, una sorta di “cavalieri dell’Apocalisse” che, per loro esplicita ammissione, dicono che lo scopo principale dei crimini perpetrati nei nostri confronti è quello di ridurre la popolazione mondiale sostenendo la balla stratosferica che il Pianeta è “progettato” per non più di tre miliardi di persone.

Se davvero esiste una parte sana delle Istituzioni e della Magistratura, si faccia avanti per incriminare e processare i traditori che hanno reso possibile questo golpe bianco, bandendoli per sempre dalla scena politica.

Abbiamo permesso loro di trasformare l’Italia in una colonia della Germania per quanto riguarda l’economia, della Francia per la cultura, degli Stati Uniti per la politica internazionale e di quella cloaca di Unione Europea per la moneta, la politica fiscale e le cosiddette riforme.

Ora, occorre un’azione coraggiosa e determinata, per la difesa della vita, della salute, della famiglia e della Patria. Un popolo sano, libero, indipendente e fiero della propria identità è temibile. Non ha paura di niente, non rinuncia facilmente a ciò che è, e soprattutto non si lascia sottomettere senza reagire.

Questo progetto di scopo non ha “capi” o “leader” predeterminati, ma persone autorevoli che dimostreranno sul campo la loro onestà, il rispetto, le capacità, la lealtà, la passione civica e la professionalità nel tracciare, con il concorso di tutti, il programma di soluzione dei problemi e per poterci poi rappresentare in seno alle Istituzioni.

