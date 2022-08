Frontex: in Italia arrivati 3000 migranti in 4 giorni

BRUXELLES – Negli ultimi quattro giorni circa 3000 migranti sono arrivati in Italia. Lo rende noto l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex). “La scorsa settimana – si legge in un tweet – è stata molto impegnativa per i nostri ufficiali che supportano l’Italia nell’ambito dell’operazione Themis. Solo negli ultimi quattro giorni sono arrivati circa 3mila migranti in Italia. Insieme alle autorità, Frontex ha contribuito a salvare 916 persone in 12 casi di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale”.

Oltre alle attività di soccorso, si legge ancora, “gli agenti Frontex forniscono supporto quotidiano alle autorità italiane per la registrazione e l’identificazione dei migranti. In collaborazione con le forze dell’ordine, adottiamo anche misure contro la tratta di esseri umani e l’individuazione di reti criminali”. ANSA EUROPA

