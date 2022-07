Tre volte dimessa dal Pronto soccorso, Federica Fabbris muore a 37 anni

Una morte assurda e inaspettata quella di Federica Fabbris, 37 anni di Chioggia, in provincia di Venezia. La donna è andata al pronto soccorso della sua città con forti mal di pancia ed è morta meno di un’ora dopo il suo arrivo. Il suo cuore ha smesso di battere mentre gli amici l’aspettavano in sala d’attesa, non immaginando neanche la gravità della situazione. Desta qualche sospetto il fatto che la 37enne – come riporta Leggo – fosse già stata altre 3 volte in pronto soccorso nei giorni scorsi. Tutte le volte, però, era stata dimessa a seguito delle visite di rito.

La prima volta al pronto soccorso risale a una settimana fa, quando Federica Fabbris ha accusato dolori al collo e alla schiena e ha ricevuto delle iniezioni che le hanno dato sollievo e le hanno permesso di tornare a casa. Dopo un po’ sono iniziati i dolori allo stomaco, che l’hanno costretta ad andare di nuovo in ospedale: lì, dopo gli esami del sangue, nuove dimissioni immediate. Infine sabato 16 luglio, visto che i dolori non passavano, è tornata al pronto soccorso, per poi essere rimandata a casa dopo una flebo. Domenica mattina il dramma.

"L'Ulss 3 Serenissima è vicina nel lutto alla famiglia della persona deceduta e mentre attende l'esito del riscontro diagnostico, doveroso per le modalità in cui è avvenuto il decesso, attraverso la direzione dell'ospedale ha avviato ogni verifica sull'assistenza offerta alla paziente per assicurarsi della corretta gestione del caso", si legge nella nota diffusa dall'azienda. L'autopsia è prevista oggi, martedì 19 luglio.

