Investe un cinghiale: donna muore davanti ai figli

Una donna di 55 anni, Marisa Verdirose, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo, intorno alle 22 di giovedì 14 luglio. La 55enne si trovava in auto insieme al marito, alla guida, e ai due figli, seduti sui sedili posteriori, quando la vettura si è scontrata contro un cinghiale. Come riportano i media locali, l’animale sarebbe spuntato all’improvviso, in un tratto di strada poco illuminato: dopo l’impatto con il cinghiale l’auto è finita fuori strada.

L’impatto con l’animale selvatico è stato inevitabile, l’auto ha deviato verso sinistra, ha sbattuto contro una cunetta a bordo strada e si è schiantata in un prato. Il guidatore è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e portato all’ospedale di Mondovì, mentre sono stati vani i tentativi di rianimare la donna. Anche il cinghiale, una femmina di grossa taglia, è morto nell’incidente

Il marito della donna, che era alla guida, è stato ricoverato in ospedale con traumi multipli. Un dramma che torna a porre l’accento sull’emergenza cinghiali, divenuti in problema in diverse zone d’Italia, tra cui proprio il Piemonte, con le autorità locali che da tempo chiedono un intervento al Governo. www.today.it

