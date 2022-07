Siccità, lo strano caso del Lago di Como

Perchè il livello del Lago di Como scende, mentre i bacini che lo alimentano a monte salgono sempre di più? Questa la domanda che si è posto Raffaele Erba, Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle puntando l’attenzione su uno dei temi di più stretta, e preoccupante, attualità.

“L’intero Paese è alle prese con una grave emergenza idrica causata dalla siccità – commenta Erba nel suo intervento dedicato allo ‘Strano Caso’ del Lario – Anche la Lombardia sta vivendo un momento estremamente delicato per via della penuria di precipitazioni degli ultimi mesi. Martedì il Governo ha riconosciuto lo stato di emergenza per la nostra Regione. Eppure c’è uno strano caso che emerge e che riguarda i nostri territori: secondo i dati ufficiali relativi alle disponibilità idriche (reperibili sul sito https://adda.laghi.net/Homepage.aspx) il volume d’acqua dei serbatoi alpini che alimentano il Lago di Como stanno continuando ad aumentare. Rispetto a tre mesi fa, le riserve sono addirittura triplicate arrivando ad immagazzinare 191 milioni di metri cubi di acqua, valore rilevato lo scorso 3 luglio”.

Lago di Como, Raffaele Erba sottolinea quindi l’anomalia

“Il livello del nostro lago continua a scendere, mentre i serbatoi a monte che lo alimentano continuano a salire. Non riusciamo a comprendere il motivo per cui Regione Lombardia, nonostante i ripetuti allarmi sulla siccità, non liberi queste riserve per consentire agli agricoltori di affrontare un’emergenza senza precedenti. I campi di coltivazione hanno bisogno di essere dissetati per evitare la perdita dei raccolti e permettere a un intero comparto di sopravvivere. Anche il Lago di Como ha un bisogno disperato di acqua perché i livelli del Lario sono scesi ai minimi storici. Esortiamo Regione Lombardia a intervenire subito, il tempo a disposizione è quasi terminato e le previsioni del tempo non lasciano ben sperare”. www.leccotoday.it

Condividi