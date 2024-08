Come ti creo la “siccità”: 2 miliardi di metri cubi d’acqua non usata

In Sicilia non viene sfruttato il 29% degli invasi, nell’Appennino meridionale il 31,7% e nell’Appennino centrale il 29,6%.L’unica zona a pieno regime e’ quella del fiume Po, che non fruisce solamente dell’1,9% del suo potenziale.

La causa di questo spreco sarebbe la mancanza di autorizzazioni per usare l’acqua a disposizione. ANSA