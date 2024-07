Bonelli: “c’è la crisi climatica e Meloni tace”

Alleanza Verdi e Sinistra ha organizzato un flash mob a Palazzo chigi davanti alla sede del Governo per chiedere di intervenire sul tema della siccita’ nel sud Italia

I due leader della coalizione, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno denunciato la situazione di emergenza: “La crisi climatica non e’ un fatto ideologico ma una drammatica realta’. In Sicilia manca acqua, la situazione o’ disastrosa e la premier e’ in silenzio. E’ inaccettabile: questo Governo corre sul Ponte sullo Stretto ma lasciano un’intera regione in ginocchio. La crisi climatica e’ un gigantesco problema sociale, colpisce potere d’acquisto mentre il Governo non fa niente. I soldi per intervenire ci sarebbero ma non esiste alcuna strategia di contrasto e adattamento.” ANSA