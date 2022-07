L’Ue ha in programma di proporre un nuovo settimo pacchetto di sanzioni ‘contro la Russia’ per la sua guerra in Ucraina nelle prossime settimane, secondo quanto riporta Bloomberg citando fonti a conoscenza del dossier. “La proposta potrebbe includere restrizioni sulle importazioni di oro, misure per aggiustare sanzioni precedenti e ulteriori elenchi di individui ed entità”, affermano le fonti dell’agenzia americana. (ANSA).

