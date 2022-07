Trento 9 luglio 2022.

Commemorazione dei morti per “nessuna correlazione”.

Un corteo partito da piazza Dante è giunto fino in piazza Fiera, per poi fare tappa in piazza Duomo.

Sono stati letti i nomi e le storie di persone decedute per “nessuna correlazione”, in seguito o in concomitanza dell’assunzione del siero magico. (video Spaziosat)

