Sfila il portafogli a un’anziana, lei lo insegue e lo fa arrestare

Milano – Ha seguito la sua vittima in metropolitana aspettando che salisse sulle scale mobili e poi le ha sfilato il portafogli dalla borsa. Ma la vittima se n’è accorta e lo ha inseguito. E lui è finito agli arresti. E’ succcesso a Milano all’una e mezza di giovedì 7 luglio in piazzale Lotto.

Protagonista un romeno di 22 anni, con alcuni precedenti per reati contro il patrimonio. I poliziotti in motocicletta lo hanno visto procedere rapidamente da viale Monte Rosa al piazzale, inseguito da una donna sulla settantina. Sono così intervenuti e lo hanno bloccato. Aveva con sé il portafogli della donna, restituito alla proprietaria, che non si è fatta male e ha rifiutato il ricorso alle cure mediche. Il 22enne è stato arrestato, lo attende il processo per direttissima. www.milanotoday.it

