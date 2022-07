Quarta dose obbligatoria per operatori sanitari, governo lavora a nuovo decreto

Quarta dose obbligatoria per Medici, Infermieri, OSS e Professionisti Sanitari: presto la bozza del nuovo decreto. Il governo è al lavoro per trovare la quadra giuridica per emettere il nuovo obbligo ed iniziare la nuova sessione di vaccinazioni obbligatorie fra il personale sanitario. Lo scrive il sito professionasle www.assocarenews.it

La nuova ondata, stavolta in una inaudita versione di mezza estate, ha convinto sulla prospettiva di un autunno/inverno duro dal punto di vista della gestione della pandemia.

Al di là della portata dei segni e sintomi di questa variante, il personale positivo non può ovviamente lavorare e in queste ultime 7/8 settimane sono sempre più le unità operative in sofferenza per l’assenza di personale perchè contagiato.

A quanto si apprende, il dado è tratto. Occorre solo determinare quando sarà possibile iniziare a vaccinare tutto il personale sanitario. Ancora una volta.

