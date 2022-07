Il libro di Edoardo Gagliardi

NO GO ZONE. Quello che non vi dicono sull’immigrazione di massa

Byoblu Edizioni





L’immigrazione di massa è uno dei fenomeni più complessi e meno compresi del nostro e del precedente secolo, spesso utilizzata da politici, istituzioni e ideologie come strumento per incrementare il consenso o per manipolare l’opinione pubblica. La narrativa ufficiale spiega che le guerre, i conflitti, le crisi economiche e sociali, o addirittura i cambiamenti climatici sono tra le principali cause dell’immigrazione, legale e illegale. Ma è davvero solo questo? O forse dietro l’immigrazione di massa si nascondono interessi ideologici, economici e agende politiche che sfuggono all’attenzione dell’opinione pubblica?

Dalle No go zone in Svezia al turismo delle nascite negli Stati Uniti; dagli sbarchi in Italia fino al grande tabù dei rimpatri, passando per i grandi mutamenti etnici e demografici che stanno sconvolgendo l’Europa.

Questo libro è un’indagine a tutto campo di un fenomeno su cui spesso volutamente e colpevolmente si tace e su cui la gran parte dei mezzi di informazione preferisce sorvolare. Quello che il Potere vuole che i cittadini non sappiano, questo libro ve lo racconta senza peli sulla lingua e oltre il politicamente corretto.

L’autore

Edoardo Gagliardi, laureato in Filosofia e Scienze filosofiche all’Università di Perugia e Chieti-Pescara, Ph.D. in Philosophy all’Università Cattolica Giovanni Paolo II di Lublino (Polonia). Giornalista e conduttore televisivo presso Byoblu dal gennaio 2020. Ha creato il canale di filosofia, metapolitica e critica culturale ‘Metapolitics’ su Youtube e presente anche su Byoblu.

disponibile qui: compra.byoblu.com/gagliardi

Condividi