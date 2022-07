Malore in casa: muore ragazzina di 13 anni

Vaiano (Prato), 7 luglio 2022 – Miocardite, muore ragazzina di 13 anni – Un malore fatale a nemmeno 14 anni mentre era sola in casa: se n’è andata così una giovanissima ragazza di Vaiano, nel pomeriggio di ieri.

E’ stata un’amica della ragazzina a far partire l’allarme e subito si sono messi in moto i soccorsi del 118 con la Pubblica Assistenza e i carabinieri che sono arrivati a casa della ragazzina. Nel frattempo è stato allertato l’elisoccorso regionale Pegaso, atterrato al campo sportivo dove c’era anche un’ambulanza della Misericordia di Vaiano.

I tentativi di rianimazione e la corsa in ospedale non sono purtroppo serviti: non ha mai ripreso conoscenza. Secondo quanto riferito, la bambina era in cura all’ospedale Meyer dove di recente le avevano diagnosticato una miocardite. www.lanazione.it

Condividi