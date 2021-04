UE, Sassoli: “contrastare l’ostilità verso i Rom”

”È nostro dovere come europei lottare per coloro che sono, troppo spesso, trascurati e discriminati.

Il Parlamento europeo continuerà a condannare e contrastare il pregiudizio e l’ostilità che il popolo Rom affronta ogni giorno in Europa.”. Lo scrive su twitter l’account del Parlamento UE riportando le parole di David Sassoli (Pd).

La risposta di Lega Esteri: “Eh sì, incapaci di procurare i vaccini, inetti di fronte agli sgarbi di Erdogan, lentissimi nell’erogare quattro spicci a chi è rimasto senza reddito da un anno, ma prontissimi ad alzare la voce per i rom.

Le priorità della UE ai tempi del virus.”

