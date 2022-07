“Italiana del ca**o”, 15enne picchiata e rapinata a Riccione

Picchiata al grido di “italiana del caz**o”. È accaduto a Riccione a una ragazza di 15 anni, che sabato sera è stata aggredita e rapinata da un gruppo di cinque coetanee. A denunciare il fatto, Matteo Salvini, che su Twitter tuona: “Dopo i fatti di Peschiera, l’orrore organizzato dalle baby gang di stranieri a Riccione. Iniziano a girare i video su internet: qui una 15enne viene aggredita con calci e pugni dal branco al grido di ‘Italiana del ca**o’ e ‘Riccione come l’Africa’”.

Oltre a mostrare il video, che riprende le ragazze accanirsi sulla vittima, il leader della Lega si rivolge a Partito democratico e Movimento 5 Stelle: “Avete capito bene? ‘Italiana del caz**o’. Domanda per Pd e 5Stelle: quanto meritano la cittadinanza italiana queste giovani criminali? Per me la vedono con il binocolo!“.

Il riferimento è allo Ius Scholae, per cui da giorni dem e grillini si battono. La norma, che vede il centrodestra fare le barricate, se approvata permetterebbe agli stranieri arrivati in Italia prima dei 12 anni e che hanno frequentato almeno 5 anni di studio, di ottenere la cittadinanza. E questo a prescindere dal resto.

Intanto a Riccione i carabinieri stanno indagando su quanto accaduto. Di vitale importanza la testimonianza della 15enne che ha raccontato: “Mi hanno pestata e derubata. Presa per i capelli e riempita di calci e pugni. Erano ragazze molto giovani, sembrava si divertissero a picchiarmi. Nessuno dei presenti ha mosso un dito per difendersi. Qualcuno ha fatto un video, mentre un gruppo di ragazzini cantava ‘Riccione come Africa‘”. liberoquotidiano.it

