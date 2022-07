Mondragone, arresto cardiaco: Chiara muore a 12 anni

La comunità di Mondragone è a lutto perché perde una sua piccola abitante. Chiara lascia il padre e la madre a soli 12 anni. La piccola è stata colta, ieri 4 luglio, da un malore improvviso mentre era in casa. Quando sono arrivati i soccorsi, la piccola era in stato di incoscienza, in arresto cardiaco per probabile emorragia cerebrale.

Chiara muore a 12 anni

Come si apprende da CasertaCe.net, una giovane infermiera, aiutata da un defibrillatore è riuscita comunque a fa ripartire il cuore della vittima che è stata poi trasportata d’urgenza alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Dopo essere stata intubata vi è stata la corsa all’ospedale “Santobono” di Napoli dove nel primo pomeriggio di ierii è deceduta. https://caserta.occhionotizie.it

Condividi